南韓疾病預防管制中心(KCDC)周五新報371名新增確診數，以及3名死亡人數，雖然低於周四新增數，然仍處於高位。南韓累積病例來到1萬9077名，死亡316名。

周五新增數中，359名為本土感染，284名發生在首爾圈。

南韓暫緩最高等級社交管制的警示，但是對包括仁川的大首爾生活圈的嚴格管制，將延續至少一周以上。

南韓總理丁世均指出，最高等級社交管制將對社會和經濟產生後續漣漪效應，是萬不得已的措施。

副財政部長在周五指出，此一波新的疫情很可能會弱化復甦動能，特別在民間消費方面。政府將針對低收入家庭和自營民眾推出金融或租稅減免等措施，以降低此波疫情的傷害。其並指出，許多先進國家為遏止疫情擴散而採取封鎖措施，但是並未能有效阻止新冠疫情的擴散，反而封鎖措施會對經濟活動造成嚴重的後續效果。

本周稍早，大首爾圈以及仁川已經關閉大多數高中(包含)以下學校，室內和室外公共場所皆須戴口罩，教會、夜店、卡拉OK餐廳等皆關閉。

(時報資訊)