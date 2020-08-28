《商情》少量買盤提振 本周CPL現貨價呈漲 11:422020/08/28 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因大陸石化投入大量新產能，高達450萬噸，加上美中貿易戰和新冠疫情影響，需求大幅減少，導致市場面臨產能過剩，遠東區己內醯胺CPL在連續二周持平後，本周出現小漲走勢，在少量買盤提振，最新報價每噸漲10美元，報每噸1020美元左右。 據了解，市場靜待9月合約報價，目前仍在商談中國，推估可能在月底達成，而8月前三周氣氛疲軟，但最後一周買氣提振，大陸華東市場價格上漲提振，9月合同價可能敲定在每噸1030美元CFR亞洲，與上月持平。(商品行情網) (時報資訊) #大量 #華東 #提振 #買盤 #CPL 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》空頭回補 激勵LME基本金屬期貨全漲 10:002020/08/28 財經 「包租公」總太 早盤股價由黑翻紅 10:302020/08/28 財經 板材和盤元內銷價漲5,000～5,500元 華新麗華 9月盤價大漲 04:102020/08/28 證券．權證 《商情》追隨豆油漲勢 馬來西亞棕櫚油再漲 10:172020/08/28 財經 熱門股－合勤控 價量漲攻占漲停 04:102020/08/28 證券．權證 試駕報告－跨界休旅 專屬魅力 Honda HR-V RS 04:102020/08/28 產業特刊 台積電擴產 弘塑、萬潤吃補丸 04:102020/08/28 證券．權證 《商情》供給緊張 東京期膠續創6個月新高 09:432020/08/28 財經 台股震盪百餘點 台積電獨撐盤 04:102020/08/28 財經要聞 《半導體》台積電熄火 中止5連漲 10:002020/08/28 財經 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 陸半導體廠爆大錢坑 2家台廠慘了 - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 賣10張台積電賺3萬喊爽後 散戶看到這幕崩潰了 - 財經 華為最後逃生門被堵死 謝金河爆晶片一哥剩2條活路 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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