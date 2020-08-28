因大陸石化投入大量新產能，高達450萬噸，加上美中貿易戰和新冠疫情影響，需求大幅減少，導致市場面臨產能過剩，遠東區己內醯胺CPL在連續二周持平後，本周出現小漲走勢，在少量買盤提振，最新報價每噸漲10美元，報每噸1020美元左右。

據了解，市場靜待9月合約報價，目前仍在商談中國，推估可能在月底達成，而8月前三周氣氛疲軟，但最後一周買氣提振，大陸華東市場價格上漲提振，9月合同價可能敲定在每噸1030美元CFR亞洲，與上月持平。(商品行情網)

(時報資訊)