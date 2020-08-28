中石化(1314)上半年因CPL、AN面臨廠能過剩壓力，本業已連續3個季度虧損，目前中石化持續推動「精細化工」與「土地開發」雙主軸發展，今股價逆勢走揚，盤中漲幅達1.7%，收復月線。

中石化今年本業受到疫情衝擊，導致CPL、AN生產過剩，且報價滑落，本業營運逢壓，惟第二季因高雄特貿六土地重劃分回，認列8億元增值，加上土增稅減少，累計上半年每股獲利0.14元。

中石化近年來持續朝向「精細化工」與「土地開發」雙主軸發展，儘管本業受到疫情影響，但在土地開發上陸續有進展，除高雄憲德段綠色住宅已申報動工興建外，中石化也持續朝新南向發展，投資越南、緬甸等資產開發，緬甸仰光合建案已開始銷售與提供租賃，未來可望貢獻營運。

至於在精細化工上，中石化規劃專攻精細化工的頭份廠將分三期，預計2023、2024年投產，橋頭廠工程塑料預計下半年投產，今年收購三晃的大甲廠，朝OPP下游衍生事業做佈局，應用有積體電路板等領域，另外，中石化2018年在大陸常州併購的威材新材料，受到今年疫情關係，PP熔噴料接單滿載。

(時報資訊)