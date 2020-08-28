精誠(6214)積極整合生態圈資源，至今已成功服務多家服務業領導業者，涵蓋國際最大咖啡連鎖品牌、全球最大速食業者、最大倉儲量販業者等，推出全通路（Omni-Channel）智慧服務，包含 「O2O電子禮券導客服務」、「行動會員/儲值卡多元支付」與「儲值卡經營熟客」等。同時，近期也與台灣高鐵(2633)共同推出高鐵會員TGo「點數365」兌換平台，整合精誠喜客券票券中心超過60個品牌，提供消費者以高鐵會員TGo點數進行線上兌換。精誠表示，未來將進一步擴大合作範圍，並與其他點數平台進行流通交換，打造「跨域跨業點數生態圈」，活化點數運用。

精誠流通暨支付事業部副總經理班鐵翊表示，高鐵會員TGo「點數365」兌換平台，是高鐵以民眾消費行為為中心考慮的數位應用，導入軟體與科技，因應消費者需求所帶來的重大改變。

班鐵翊指出，對於合作店家而言，等於開拓線上的第二通路，完善O2O線上線下消費行為。整個系統由精誠以高規格資安提供維運服務，包含POS核銷、API網頁核銷、刷卡機核銷等多元核銷模式，以安全又便利的結帳方式與商品兌換的豐富性，提供更有感的顧客服務。

近年「點數經濟」發威，經營會員帶動忠誠服務體驗升級，台灣高鐵與精誠策略合作於7月29日推出高鐵會員TGo「點數365」兌換平台，由精誠主導負責網站設計建置與營運、系統維運、行銷推廣與365天客服等完整一條龍專業服務合作，持續累積的平台大數據也將有助於會員行銷策略推動。

(時報資訊)