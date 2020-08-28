據消息指出，俄羅斯礦業公司Amur將與全球最大商品交易商嘉能可(Glencore)合作，共同投資澳洲內森河資源公司(NRR)的鐵礦石項目，預計於今年第四季度開始每年生產150噸優質鐵礦石，市場預期鐵礦石供應量增加，以致周四國際鐵礦石價格下跌。

周四(27日)報價，62%國際鐵礦石價跌2.05美元，報每公噸121.2美元；65%國際鐵礦石價跌1.55美元，報每公噸134.2美元；58%國際鐵礦石價漲2.2跌2.2美元，報每公噸110.55美元。

大連期交所鐵礦石期貨上漲0.5％，至每噸822元人民幣（119.38美元），焦煤上漲0.3％，焦炭下跌0.2％；上海期交所1月交割螺紋鋼上漲0.4％，至每噸3,723元人民幣，熱軋卷上漲0.7％至每噸3,952元人民幣，不銹鋼下跌0.1％至每噸15,055元人民幣。(商品行情網)

(時報資訊)