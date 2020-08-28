20年來第1櫃輸往日本的產銷履歷文旦，28日在麻豆區農會集貨裝箱。（劉秀芬攝）

農糧署、台南市贈送100箱文旦給日本6所學校當營養午餐，由笠間市台灣辦事處長木下知香（右）代表受贈。（劉秀芬攝）

台南應用科技大學USR團隊發表柚子創意料理。（劉秀芬攝）

台南市政府積極協助農友行銷文旦，今年第1櫃約11公噸輸往日本的產銷履歷文旦，在台南市長黃偉哲與農糧署長胡忠一見證下，28日在麻豆區農會集貨裝箱，經過12天1℃低溫殺蟲檢疫後，預計9月中裝櫃啟航至日本東京，9月25日在日本超市就可以買得到台灣文旦。

黃偉哲市長表示，感謝農糧署、農委會的協助，很開心再次打開中斷20多年的日本市場，在符合日本的檢疫標準下，把優質的台灣文旦銷售到日本，期望日本的消費者品嘗台灣優質的文旦後，能建立起長期的通路。

農糧署、台南市也贈送台南文旦給7位日本政要，包括茨城縣知事、笠間市長等，並致贈100箱文旦給日本6所學校，當師生的營養午餐，由笠間市台灣辦事處長木下知香代表受贈。

本次對日外銷也特別設計日文版文宣品，介紹如何剝食文旦、文旦食用方法及產品特色、營養價值，希望優質台南文旦能成功征服日本消費者的味蕾。

為推廣柚子食用方法，台南應用科技大學USR團隊發表柚子創意料理，用巧思將柚子與月餅結合，推出「柚香豆沙月餅」，巧妙利用柚香醬減低傳統豆沙月餅的甜膩感。

另外還有「柚香生乳捲」，在濃郁的生乳中迸發宜人優雅的柚香；「柚香迷迭茶」，更是中秋節烤肉解油膩的絕配，入口就能聞到柚子的清香，伴隨著決明子焙炒後的香氣及迷迭香誘人的尾韻，讓人回味無窮。

(中時 )