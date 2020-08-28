黃國昌臉書出現「館長遭近距離射擊」的影片 12:052020/08/28 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃國昌臉書出現「館長遭近距離射擊」的影片（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃國昌臉書貼出館長遭槍擊影片。 時代力量黃國昌臉書貼出館長中槍影片，影片中顯示劉嫌近距離朝館長陳之漢開槍，黃國昌也在臉書上發表意見。 黃國昌臉書表示，「絕非只是警告，館長遭槍擊事件，由於報導敘述手臂與腿中槍，大多媒體報導只是意在警告。不過，剛剛看到現場影帶，根本就是對朝剛上車館長的身體直接連開數槍，只是幸好沒有擊中要害而已。這個影帶，清楚地呈現，朝向身體的這數槍，絕非只是警告。」 (中時 ) #館長 #臉書 #黃國昌 #影片 #警告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 館長中槍 黃國昌爆「5點質疑」：案情不單純 10:062020/08/28 政治 館長遭槍擊 侯友宜臉書遭憤怒館粉出征 狂洗上百則留言 08:522020/08/28 社會 館長中槍後開直播「菜農」林佳新PO文回應了 09:102020/08/28 社會 十大信託績優行庫 創新多元 04:102020/08/28 產業特刊 疫後新趨勢 百貨中秋禮盒線上規模大增 04:102020/08/28 產業．科技 「館長」陳之漢凌晨遭當街連開3槍 倒臥血泊緊急送醫 嫌犯投案 02:572020/08/28 社會 館長「一年前遭恐嚇開槍」被迫簽生死狀回嗆：再來我就打 08:002020/08/28 社會 「館長」陳之漢遭開槍 疑兇帶槍自行投案 律師到才肯說話 04:182020/08/28 社會 自家健身房遭男客亂摸 館長曾警告：絕對一拳下去 05:082020/08/28 社會 館長中彈 侯友宜：針對個案深刻檢討 期待他早日康復 09:552020/08/28 社會 社會熱門新聞 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 - 社會 館長中槍後開直播「菜農」林佳新PO文回應了 - 社會 疑似換裝瓦斯不慎凌晨4點大火 員林知名豆漿店1死2傷 - 社會 新竹情侶活春宮外流 市府前女上男下「騎乘式」搖來搖去 - 社會 館長中3槍後送醫急救 長庚醫院曝最新狀況 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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