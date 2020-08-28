黃國昌臉書貼出館長遭槍擊影片。

時代力量黃國昌臉書貼出館長中槍影片，影片中顯示劉嫌近距離朝館長陳之漢開槍，黃國昌也在臉書上發表意見。

黃國昌臉書表示，「絕非只是警告，館長遭槍擊事件，由於報導敘述手臂與腿中槍，大多媒體報導只是意在警告。不過，剛剛看到現場影帶，根本就是對朝剛上車館長的身體直接連開數槍，只是幸好沒有擊中要害而已。這個影帶，清楚地呈現，朝向身體的這數槍，絕非只是警告。」

(中時 )