在台北經營咖啡生意12年的侯國全，造訪這處空間2次，就決定要在這裡開1家咖啡館。(曹婷婷攝)

日據時期警察署90年後變身台南市美術館1館，其中，警署拘留所搖身一變為新舊並融的溫故知新咖啡館，今年一口氣抱回有歐洲設計奧斯卡之稱的義大利設計獎「ADesign Award ＆ competition」銅獎和法國「NOVUM DESIGN AWARD」金獎，讓台灣之美在全世界被看見。

在台北經營咖啡生意12年的侯國全，原本打算要前往大陸上海、廣州拓展事業，朋友偶然走訪南美館1館，推薦他一定要到台南看看，侯國全刻意在白天、黑夜造訪這處空間，只看2次，就決定要在這裡開1家咖啡館。

侯國全充分授權設計師嚴浿瑀發揮，善用拘留所原來的空間，延伸融合新與舊的風格，最難的是建築本身是市定古蹟，基於保護古蹟文物，牆壁、天花板都須完整保留，不可破壞也不能另設空間，既要滿足商業空間機能，還要賦予視覺美感，設計師希望一掃拘留室原本冷冽的視覺印象，將窗外老榕綠意帶進空間。

侯國全跟台南毫無淵源，他說，當初就是被舊警署中庭老榕樹所吸引，認為可望營造很不一樣的空間氛圍，當初也擔心拘留所冷冽空間變身咖啡館，似乎難度頗高，但成品出爐，深獲好評，還屢摘下國際大獎，引來更多人對南美館與咖啡館的好奇與關注，堪稱意外收穫。

(中時 )