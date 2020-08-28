全國中小學將於31日開學，教育部長潘文忠指出，開學兩周內學生進入校園要量測體溫，但不硬性規定戴口罩，對此，基隆市長林右昌於28日受訪指出，基隆將會依照中央的指示來進行防疫措施，但就有市民擔心中央流行疫情指揮中心規定，出入「八大場合」務必戴口罩，其中就包含「教育學習場所」，若學生沒戴口罩進入校園會不會帶頭「逆時中」。

對此，基隆市教育處副處長陳淑貞跳出解釋，陳時中宣布的「八大場所」，並沒有包括學校，指揮中心所定義的「教育學習場所」，僅包含K書中心及補習班，並非是學校，她說，教育部公布的學生進出校園不硬性戴口罩，是因為學校空間較充足，可以保持社交距離，只要有保持適當的社交距離，就不硬性戴口罩，但如果有無法維持社交距離的情形，請配合戴起口罩，保護自己也保護他人。

另外，陳淑貞指出，進出校園不硬性戴口罩的對象，僅有老師及學生，但幼兒新生及送餐、接送的家長都納為「校外人士」看待，校外人士因公欲入校園必須全程採實名制、量測體溫，並強制佩帶口罩，才能入園，她強調，每個進入校園的學生都必須保持社交距離及個人防疫衛生，若有出現呼吸道症狀，務必戴上口罩。

(中時 )