館長遭槍擊警釐清犯案動機 前往嫌犯住家搜索 12:032020/08/28 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 23歲劉姓男子移送時面對媒體提問不發一語。（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 館長陳之漢今（28日）凌晨2時許於新北市林口區成吉思汗健身館外，遭23歲劉姓嫌犯連開3槍，其中1槍貫穿，造成身上多處槍傷，所幸意識清醒、送醫治療，警方懷疑案情不單純，目前已派員前往劉嫌位於台北市內湖區住處搜索，進一步釐清犯案動機。 (中時 ) #嫌犯 #搜索 #動機 #館長 #懷疑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 館長遭槍擊 侯友宜臉書遭憤怒館粉出征 狂洗上百則留言 08:522020/08/28 社會 館長中槍後開直播「菜農」林佳新PO文回應了 09:102020/08/28 社會 館長「一年前遭恐嚇開槍」被迫簽生死狀回嗆：再來我就打 08:002020/08/28 社會 館長今中2槍鮮血直流倒地 歷年糾紛爭議懶人包一次看 10:092020/08/28 社會 賭博網詐千萬 警攻堅逮9嫌 04:102020/08/28 社會新聞 「館長」陳之漢凌晨遭當街連開3槍 倒臥血泊緊急送醫 嫌犯投案 02:572020/08/28 社會 基隆通緝犯謊報身分被識破 狂逃遭警借用機車追捕壓制 23:572020/08/27 社會 館長中槍 黃國昌爆「5點質疑」：案情不單純 10:062020/08/28 政治 館長遭槍擊 老對手羅智強說話了 10:152020/08/28 政治 自家健身房遭男客亂摸 館長曾警告：絕對一拳下去 05:082020/08/28 社會 社會熱門新聞 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 - 社會 館長中槍後開直播「菜農」林佳新PO文回應了 - 社會 疑似換裝瓦斯不慎凌晨4點大火 員林知名豆漿店1死2傷 - 社會 新竹情侶活春宮外流 市府前女上男下「騎乘式」搖來搖去 - 社會 館長中3槍後送醫急救 長庚醫院曝最新狀況 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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