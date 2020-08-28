館長陳之漢今（28日）凌晨2時許於新北市林口區成吉思汗健身館外，遭23歲劉姓嫌犯連開3槍，其中1槍貫穿，造成身上多處槍傷，所幸意識清醒、送醫治療，警方懷疑案情不單純，目前已派員前往劉嫌位於台北市內湖區住處搜索，進一步釐清犯案動機。

(中時 )