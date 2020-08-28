網紅「館長」陳之漢28日清晨遭開3槍送醫，林口長庚醫院稍早說明病情，手術過程成功、生命徵象穩定。（摘自館長臉書）

網紅「館長」陳之漢28日清晨遭開3槍送醫，林口長庚醫院稍早說明病情，手術過程成功、生命徵象穩定。院方說，手術約6、7個小時，若傷口沒有感染，這幾天就會進入穩定狀態。若狀況許可，1周多就可出院。

林口長庚副院長簡榮南表示，陳之漢手術過程成功，生命徵象穩定，不過基於病患隱私、家屬考量，無法就病情、治療細節詳細說明。

負責開刀的外傷骨科主治周應照說，陳之漢到院時，研判多處外傷、骨折，手術過程生命徵象穩定，不過傷口比較多，經過6、7個小時手術後，過程順利。若這幾天傷口沒有感染，就會進入穩定的狀態。

周應照又說，希望盡可能把陳之漢傷害降到最低，陳算是很健康的人，因此有信心往較好的狀況發展，主要傷勢在右大腿，其他軀幹等攸關生命的地方狀況沒有這麼嚴重，這幾天捱過去，就沒有生命危險，醫院會嚴密監控。

周補充，陳的傷害已經造成，但會用醫學的能力，協助陳往復原的方向。他也說，每人狀況不同，不過依照經驗法則，3個月內患者可以回到生活作息正常，6個月可以恢復運動正常。他又說，老天厚愛，傷勢不在膝蓋、軀幹處。

(中時 )