一名國中少女小如（化名）透過手遊結識一名男大生阿哲（化名），2人認識不到6天，阿哲就送1支iPhone手機小如，後來竟要求小如傳送自拍裸照供他欣賞，還傳訊：「想摸妳的X魚」等猥褻話語，小如的媽媽發現女兒擁有1支來路不明手機，檢視後發現裡面竟然有不堪入目的對話，氣的對阿哲提告，法官判決出爐，將他依與14歲以上未滿16歲女子猥褻罪，以及製造少年猥褻行為電子訊號罪，判處1年8個月徒刑，緩刑3年。

判決書指出，小如與仍在就讀大學的阿哲因為手遊認識，2人2019年8月11日開始交往，但交往6天阿哲就送1支手機給小如，卻藉此趁機撫摸、親吻小如胸部，隔天還要求小如傳自拍裸照給他觀賞。

據「東森新聞雲」報導，小如的媽媽發現女兒無故擁有1支手機，覺得有異，打開檢視一看，驚見裡面有不少小如的裸照，還有阿哲的猥褻對話，當下氣的直接到警局報案，對阿哲提告。

法官審理時勘驗小如與阿哲的對話紀錄，發現阿哲不斷要求小如傳自拍裸照給他，還說：「我想摸妳的x魚」、「揉妳的胸部」等，因而認定阿哲犯行。

法官考量阿哲坦承犯行，事後與小如的父母達成和解，遂依與14歲以上未滿16歲女子猥褻罪，以及製造少年猥褻行為電子訊號罪，判處1年8個月徒刑，緩刑3年，援刑期間接受3場法治教育。

(中時新聞網)