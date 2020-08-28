朴恩斌在《金牌救援》裡飾演直言不諱且強悍的球團經理，面對冷酷的白團長，毫不畏縮幫同事爭取權益，但在《你喜歡布拉姆斯嗎？》卻是完全相反的性格，缺乏自信，因為名字酷似韓文的「對不起」，所以經常被誤會，每次自我介紹就像先道歉，命運般偶遇朴俊詠（金旻載 飾） ，因相似的單戀故事，讓兩人相知相惜，互相治癒與成長。

朴恩斌飾演的蔡頌雅韓國名牌大學經營系畢業，從小就是令父母驕傲的模範生，第一次為了自己的夢想違背了父母，重考了四年，終於考上了音樂大學，起步已比同學晚，加上同學年齡都比她小，每個人都比她有才華，讓她的個性開始變得畏縮、沒自信、沉默寡言，在她要畢業以及要邁入30歲的這一年，開始對友情和愛情、夢想與前途產生了迷惘。

蔡頌雅和朴俊詠兩人初次相遇是在藝術殿堂舞台，朴俊詠是凱旋歸國，令人尊敬的前輩；而蔡頌雅卻是被教授直接點名沒有才能的最後一名。朴俊詠雖然是個天才鋼琴家，但他卻從來沒有享受彈琴的過程，曾經在他遇到瓶頸時，聽到一些閒言碎語，所以在頌雅要被趕出舞台的尷尬氣氛下，朴俊詠為了幫蔡頌雅解圍故意讓演奏本掉落。在門外的頌雅被俊詠傾瀉而出的演奏情感吸引，並從音樂裡面感覺到自己的渺小，首次對自己當初的夢想產生了懷疑，加上家人的勸退，於是到京胡文化財團策畫組實習，再次遇到朴俊詠，互看對方的眼神充滿了害羞與曖昧。

青春音樂浪漫韓劇《你喜歡布拉姆斯嗎？》將於9月3日起，中華電信MOD>戲劇199>追新劇，同步跟播韓國。請鎖定9月12日起，每週六日晚間九點，在MOD 353頻道《龍華偶像台》，全台電視首播。

(中時新聞網)