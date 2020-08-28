兩岸關係近年來不斷轉壞，跟「中美關係」相處不睦息息相關，不少兩岸圈人士分析直言，離11月美國總統大選越近，兩岸關係只會越差，但對於美國大選後，陸美情勢變化，前總統馬英九昨晚在一場演講中表示，兩大國關係短期間不會好，即使是拜登當選也一樣，他們也不敢任意支持大陸當局。

馬英九日前重砲開轟民進黨政府兩岸、國安議題，讓台海會不會爆發衝突，再度掀起討論。據港媒《中評社》報導，馬27日在澎湖出席「大九學堂」活動，再度就中美、兩岸議題評論，有學員問他「如何看待當前中美關係？」，馬英九說，近年來美國發現來自中國大陸的挑戰，不是原來想像中的那樣，因為各方面都對美國造成壓力，所以美國認為最好中國大陸在成型之前壓下去，但美國實際上又不見得有這力量，只好盡力打擊，且從最近川普的態度就可以看得出來。

馬英九強調，他觀察，「中美關係」短期間不會好的，即使拜登當選，這格局已逐漸形成，他們(民主黨)不敢任意支持「大陸執政黨」，所以這段時間兩大國關係相當低潮。話鋒一轉，馬說，也正因如此，台灣需要有一個獨立的「兩岸政策」與「外交政策」，讓台灣在兩大超強的鬥爭當中，找到一席之地，而不受戰火波及。

國民黨前副祕書長蔡正元，昨也以赤壁之戰史事回擊行政院長蘇貞昌，直言台海開戰，台灣的國軍18萬人，若要擊敗大陸的300萬解放軍，蘇貞昌可徵召1450網軍上戰場。

(中時新聞網)