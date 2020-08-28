台南市安平區的「孤棚祭」是全台特殊的鬼月普渡儀式，居民每逢農曆7月9日，就在運河旁超渡水上亡魂，4年前被納為市定民俗，儀式27日晚間登場，直到28日凌晨，吸引台南大學文資系台文碩班學生參與，體驗府城特有儀式。

台南市安平區靈濟殿的孤棚祭與屏東、宜蘭儀式不同，不需爬高搶孤，從高大的孤棚垂下白布延伸到河裡，引渡水上亡魂上岸，並在棚架上綁著豬肉、雜糧等供品，等待亡魂品嘗，一般從農曆7月9日晚上7時，一直進行到28日凌晨零時許。

安平孤棚祭登場，台南大學學生與信徒一起體驗超渡海上亡魂儀式。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

儀式起源於100年前安平港仔尾社當地的傳說，相傳港仔尾的碼頭工人陳柱，誤殺其他工人入獄，清朝殺人必拚死刑，港仔尾社鄰里居民多方奔走，最終竟獲釋放，當地居民認為這是「老大公」神明庇佑，從此每逢農曆7月普渡，便會搭棚感謝「老大公」等無形神靈協助，發展出「孤棚祭」特殊祭儀。

這項祭典與一般中元普渡迥異，超渡對象以海上亡魂為主，一般民眾都會迴避，27日晚間7時在安平運河旁舉行儀式時，台南大學文化與自然資源學戲台灣文化碩士班學生與信徒一起體驗超渡過程。

在地文史工作者王愛雯為南大同學解說活動，透過年輕學子實際參與，體驗台南在地慶典的人文特色。

(中時 )