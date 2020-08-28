連日來，大陸東部戰區陸軍海防某旅展開野外駐訓暨實彈射擊，這也是新裝備配發後該旅首次接受實戰化實彈演練檢驗。8月27日，據東部戰區陸軍微信公眾號「人民前線」發布的文章稱，「剛剛列裝的某型防空導彈不僅能適應多種地形，信息化程度更是超越以往，追蹤目標又快又準，即使在夜間也能讓『敵人』無處可逃。」

文章指，光學瞄準跟蹤，導線傳輸指令，紅外半自動制導，幾公里外的小小目標點瞬間被某型反坦克導彈摧毀。隨後接到命令，迫擊炮班按照戰術要求迅速前出開設陣地，而後炮彈直指目標。

文章披露，這次新裝備實彈射擊是對前期訓練的一次檢驗。選拔各營優秀士官骨幹學習，並邀請專家教授蒞臨指導旅隊成立專業集訓隊，挑選出優秀教練員，通過以點帶面、以老帶新，提升整體訓練水平。

據了解，野外駐訓的十幾天內，該旅列裝新裝備的營連單位都已熟練掌握武器裝備的操作和作戰應用。實彈射擊前，士兵們反覆對新裝備進行技術檢測，實彈射擊現場該旅領導全程指揮。

文章還稱，臨機設定演練背景，開展實彈射擊，考驗指揮員作戰能力。在此次野外駐訓暨實彈射擊，該旅完成了多個重難點科目的訓練。

這段時間以來，大陸解放軍軍方進行多項實彈射擊演練。據央視軍事頻道8月10日視頻顯示，西藏軍區在高原展開實彈演練，步兵、炮兵、防空兵的多種火器齊現身。其中，新型作戰服「星空迷彩」、新型122毫米車載炮、新型高機動戰術通用車平台的「紅箭-10」發射車等裝備都是首次出現。

8月20日，據陸媒《環球時報》微博披露，東部戰區海軍某驅逐艦支隊組織杭州艦、泰州艦、徐州艦在東海某海域展開多課目實戰化訓練。訓練內容包括反擊敵方來襲導彈。

8月22日，據央視軍事微信公眾號消息，解放軍戰術實彈射擊考核在安徽省東部某訓練場展開。消息披露，第73集團軍某合成旅讓新列裝的新型兩棲自行火炮、火箭炮等火力裝備，接受實戰化演練的檢驗。

此外，官方消息指，解放軍8月24日至29日將在海南島東南部海域進行軍事訓練活動。

(中時 )