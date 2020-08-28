上市營建股「股王」領頭羊長虹建設（5534）今（28）日除息登場，每股配發現金股利6.3元，最後過戶日8月31日，除權（息）基準日9月5日。由於下半年將有「長虹新世代科技大樓」A棟的處分利益，將交屋貢獻，加上台北和彰化新案將完工交屋入帳，下半年可望有高潮，因此儘管今天台股大盤疲弱，但長虹股價表現相對硬挺，盤中股價僅小跌0.2元，暫收84.4元。

近期長虹股價急飆，長虹應證交所要求，公佈注意交易資訊標準，說明財務數字。

長虹七月營收3.14億元，年減64.03％，稅前淨利1.25億元，年減68.51％，本期淨利1.21億元，年減68.79％，每股盈餘為0.42元。

第2季營收9.7億元，年減41.43%，稅前淨利3.13億元，年減46.25%，本期淨利2.33億元，年減47.94%，每股盈餘0.8元。

2020年上半年稅後純益維持在高水準演出，累計達11.25億元，EPS為4.02元。

邁向第三季之際，今年五月成功以總價22.28億元，處分內湖「長虹新世代科技大樓」A棟廠辦給萬海航運，做為台北企業總部，有機會交屋入帳。

(工商 )