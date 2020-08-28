（蘋果手機的臉書（Facebook）將面臨廣告危機。圖／林昱均攝）

國際社群媒體領導廠商臉書（Facebook）於26日宣布，在蘋果（Apple）最新版的作業系統中將調整隱私功能，未來開發商必須透過應用程式透明度追蹤框架取得使用者許可，才能追蹤或取得裝置的廣告識別碼，一般預測多數的使用者都會拒絕許可，放置個人化廣告的能力將大幅降低。

KPMG安侯企業管理股份有限公司執行副總經理謝昀澤表示，因應國際間對隱私保護的聲量越來越高，對於各種產業的生態體系都帶來重大的影響，而在數位生態體系中，因為距離消費者的距離、經營模式的不同，不同業者對於隱私保護所能採取的手段與受到的衝擊也大不相同。

以蘋果更改隱私設定為例，臉書必須進行調整，進而影響為數眾多的數位廣告公司，但是「充分尊重消費者的個資自主權」原則已是全球數位應用趨勢。

謝昀澤指出，蘋果所稱的「應用程式透明度」，主要重點在個資蒐集、處理、利用的流向，及APP的各項隱私保護控制，都需要讓使用者預先知悉。

KPMG安侯企業管理股份有限公司副總經理邱述琛提醒，國內數位廣告產業必須因應隱私保護潮流，以前是讓用戶「預設同意」的方式來提供個資，但是未來必須調整為「經使用者確認後才同意」，其實這就是全球數位應用「預設隱私保護」的基本要求，所有的開發都必須基於此基礎、也必須突破這道「使用者同意」門檻，才有發展數位經濟的可能，進而構築競爭優勢。

對臉書而言，蘋果手機這個「投放平台」的隱私政策變化，可能僅影響了一部分的廣告業務，但是對主要依靠手機平台的小型APP開發商而言，如沒有效因應對策，卻有可能巨幅衝擊重要的收入來源。 邱述琛提醒，隱私保護已是國際顯學，國內也開始啟動個資法修法作業，未來更可能新設置個資保護專責機構，建議所有產業都必須提前評估對既有營運模式可能造成的影響並提前因應，以做好準備。

(工商 )