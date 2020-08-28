台積電(2330)近期利多不斷，但日系外資以台積電股價已反映2022年英特爾的委外訂單，以及考量將於明年第一季面臨庫存調整的壓力，將台積電評等由原先的「優於大盤表現」評等調降至中立的「持有」，目標價則由380元調高至400元。

日系外資認為，產業庫存風險，連台積電也很難全身而退，預計半導體庫存調整風險將在今年底到明年第一季開始出現，半導體庫存調整將使得台積電明年第一季業績表現下滑；不過，後續在台積電5G、HPC訂單成長，將會重拾成長動能。日系外資上修今年台積電每股純益預測5%，下修明年每股純益預測5%。

此外，日系外資表示，假設英特爾後年將採用台積電3奈米，生產自家旗艦級Meteor Lake的CPU晶片，相關訂單可另外增加台積電一年營收6%、大約26億美元，約占台積電2020年營收比重6%，推升股價達445元。如果英特爾全數委外台積電，粗估潛在市場約130億美元，約占台積電今年營收30%，應可推升股價上看520元。

日系外資預計台積電今年第四季業績仍有支撐，不過明年第一季面臨庫存調整，將在明年第一季的季節性因素顯現，當季業績將下滑，決定調降評等至「持有」，目標價則調高至400元。

(時報資訊)