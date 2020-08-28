台股近日震盪盤整，資金轉進中低價及具題材類股，造紙股因時序即將步入需求旺季，成為資金最新關愛對象，類股指數今（28）日開平走高、一度大漲6.28％至268.21點，創2018年2月底以來2年半高點。

其中，工紙大廠榮成（1909）直攻漲停價16.65元、代理銷售的寶隆（1906）齊攻漲停價15.2元，雙創3月中以來近半年高點，早盤維持逾8％漲幅。永豐餘（1907）放量勁揚7.25％至18.5元，創2004年6月中以來近16年3個月新高，早盤維持逾6％漲幅。

而永豐餘旗下華紙（1905）同步歡慶，持平開出後震盪走揚6.81％至9.57元，登2個月波段高點，早盤維持逾5％漲幅。造紙大廠正隆（1904）亦開高走揚，上漲4.94％至27.6元。僅士紙（1903）開低後翻紅上漲1.11％後又乏力，於平盤附近小跌震盪。

榮成日前法說對下半年營運釋出樂觀訊號，指出營運最壞時期已過，中國大陸造紙廠7月稼動率已恢復正常水準，隨著9月工紙需求轉強，仍看好第四季傳統旺季營運表現，且「禁廢令」不利影響進入尾聲，有助榮成明年取得較公平競爭局面，營運可望苦盡甘來。

正隆日前法說會亦釋出樂觀前景，持續看好工紙紙器市況，對下半年營運維持審慎樂觀。其中，越南平陽造紙廠可望維持約1成成長，3座紙器廠產能即將全數滿載，全年可望成長1成，台灣工紙紙器下半年亦可維持成長，其中紙器全年估成長2％。

至於永豐餘雖對下半年營運審慎看待，但投顧法人認為工紙紙器事業群營運可望持續好轉，預估可帶動第三季營收季增5～9％。華紙則認為，第三季為全球漿廠長期例行歲修期，在需求回升、供給降低情況下，營運可望較第二季好轉，第四季買氣有機會回溫。

(時報資訊)