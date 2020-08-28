廣運(6125)集團今早盤由子公司太極(4934)率先亮燈漲停，股價重新站回2字頭；廣運股價近期也強勁反彈，股價創2011年5月以來新高。太極能第二季因出售承陽電站認列工程利益，使單季毛利率上揚到18.64%，淨利達5950萬元，單 EPS由虧轉盈達0.3元。太極能跨足的碳化矽SIC，今年因為受到疫情影響，新機台量產時程可能會遞延。

太極能(4934)切入碳化矽領域，現有5台的機台4Q可以量產，但今年將新增的長晶機台受疫情影響認證時程，量產會遞延，碳化矽的硬度僅次於鑽石，難度甚高，太極能也會直接導入6吋的生產。初期技術先投入高壓元件導電片（車用）為優先，5G應用部分安排在下一個階段。太極能碳化矽廠房規畫，可以容納50台的長晶設備，資本支出今年在5億台幣之內。

太極能目前營收主要來自太陽能電池，電站EPC以及持有的電站營運等。據了解，公司今年仍有數千萬的電站EPC營收將陸續認列，至於太陽能電站，太極能自有全部為屋頂型電站，規模約1~2MW，月營收在300~500萬元左右。

太極資本額20億元，廣運持股28.3%，主要產品為太陽能電池及今年並正式跨足的碳化矽SIC；廣運集團看好SIC未來發展，由太極於6月成立盛新材料科技子公司，資本額目前1000萬元，由太極持股64%，廣運直接投資10%，未來依進度增資及規劃朝向獨立上市櫃。

(時報資訊)