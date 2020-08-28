受惠於居家上班上課與娛樂所帶動的電腦需求，美國戴爾科技（Dell Technologies Inc）上季營收獲利均優於華爾街預期，周四盤後股價漲1.23%，報63.20美元。

戴爾公布第二財季（截至7月31日）營收年減2.7%，為227.3億美元，但優於市場預估的224.8億美元。淨利年減74%，為11億美元，合每股盈餘1.37美元。經調整後每股盈餘為1.92美元，優於市場預估的1.38美元。

其消費者產品營收年增18%，為32億美元，主要由筆記型電腦與電競系統業務實現強勁的2位數成長所帶動。財務長Tom Sweet將之歸功於教育界、政府與一般消費者對遠端上班與學習解決方案的需求。

此外，戴爾持有逾8成股份的雲端運算公司VMware業績亦報喜，盤後股價一度漲3%。VMware第二季營收為28.8億美元，較前一年同期的26.3億美元成長，並超出市場預期的28億美元。淨利為4.47億美元，合每股1.06美元，較前一年同期的淨利50億美元、每股盈餘12.47美元大幅萎縮，因當時的抵稅額創下新高記錄。經調整後，VMware第二季每股盈餘為1.81美元，優於市場預期的1.45美元。

(時報資訊)