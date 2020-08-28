◎台灣巴菲特吸金41億元遭判17年 罰金9億元

「台灣巴菲特」周瑞慶涉嫌吸金45億元詐騙案，28日高雄地院一審宣判，依違反銀行法、洗錢罪、偽造文書等罪判刑17年，罰金9億元，可易服勞役3年。犯罪所得41億元除應發還被害人，其餘沒收。被害人組成自救會庭外痛批，周還有大筆金錢藏於海外，千萬不能縱放。

◎安心旅遊9月底玩完 業者哀嚎

安心旅遊補助反應熱烈，經費卻快見底，消息曝光後，交通部向行政院爭取，拍板可持續到9月底，但當初聽信政府宣導旅遊分流的民眾仍不滿意，旅遊業者更強烈喊話，還有5萬團沒出，這樣下去旅遊業會崩盤，盼政府能做好做滿安心旅遊補助。

◎熱帶性低氣壓形成 氣象局：估今明2天梅莎颱風形成

今天凌晨2時在菲律賓東方海面形成熱帶性低氣壓，上午8時的中心位置在北緯 16.6 度，東經 130.6 度，以每小時4公里速度，向西北西進行，中央氣象局指出，目前環境有利於其發展，預估今明2天會形成梅莎颱風。

◎史上最熱的一季 氣象局：今夏平均氣溫逼近30度

受到太平洋副熱帶高壓異常偏強影響，中央氣象局指出，今年6至9月的夏季平均氣溫達29.54度，高於2017年7月至9月的29.41度，其中台東大武、台北及玉山等測站也分別在今年7月期間創下該站的歷史最高溫紀錄；雨量方面則是顯著偏少，僅有均值的5成。

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(中時新聞網)