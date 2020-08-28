美國黑人遭受不公平對待的事件頻傳，紅雀隊主力投手弗拉赫提(Jack Flaherty)是發聲最多的球員之一，他是黑人混血，頻在推特上表達意見，昨日大聯盟有3場罷賽、今日多到7場，不過仍有8戰進行，弗拉赫提難掩失望，他認為大聯盟應該要像美國其他職業聯盟一樣全面罷賽表達抗議。

5月份非裔美國人佛洛伊德(George Floyd)在警方執法過當之下身亡，當時弗拉赫提就已經站出來說話，這次布雷克（Jacob Blake）被警方槍擊也多次發聲，昨日也發布推特，指責大聯盟沒有採取果斷行動聲援。

相較NBA在公鹿的帶頭之下全面停賽，WNBA、MLS（美國足球大聯盟）NHL（國家冰球聯盟）也跟進，大聯盟顯得較不團結，有些球隊選擇罷賽、有些繼續打，讓弗拉赫提相當失望。除了紅雀沒停賽之外，昨日罷賽的3戰今日都如期進行雙重賽。

過去2天裡，弗拉赫提多次發表推文，「為何連1天做到統一行動都這麼困難」、「讓球員在強迫取消比賽的位置上是不對的」、「我們是唯一還在打的運動，好好想想吧！」雖然有些貼文已經刪除，不過仍能看出弗拉赫提的不滿。

弗拉赫提的發言越來越多，他接受美媒採訪時直說，「我參與的不夠多。」「我討厭發言，但我只是想付出一點，為我和我的同胞發聲。」

(中時 )