創造「媒介即資訊」 （Medium is the Message）、「媒介即按摩」（Medium is the Massage）等名言，有資訊社會先驅與先知、電子時代代言人之稱的加拿大大眾傳播理論家麥克盧漢（Marshall McLuhan，1911－1980）已離世近40年，相關理論在大陸傳播界卻歷久彌新。大陸學者朱曉撰文〈我們今天怎樣讀麥〉指出，5、60年來，圍繞麥克盧漢頗多爭議，追隨者奉他為先知，反對者貶他為巫師，他的理論熱了冷、冷了熱，他的文字很多人都說複雜難懂。到了移動互聯網的今天，應該怎樣「讀麥」呢？

朱曉是湖南知名魯迅研究作家朱正之子，他表示，「讀麥」，就是「閱讀麥克盧漢」，是模仿蒙古歌手獨有的「呼麥」技巧編造的詞，算是發揮麥克盧漢推崇的聽覺思維。

朱曉認為，朱曉說，讀麥方法分三種：一、是用麥氏自己的思想讀麥。麥氏常說邊幹邊學，這一思想是，在讀麥中慢慢理解麥氏思想、指導讀麥，在深入閱讀與不斷遞迴中修正理解或者揚棄麥氏的某一思想，思路會逐漸明朗，麥氏也不再複雜難懂。

二、是用哥德爾定律來讀麥。數學家哥德爾的不完備性定律說的是完備性與一致性不可兼得。讀麥要有這樣的心理準備。

三、用互聯網思維讀麥。麥氏生前論及過電腦的影響卻沒有見過互聯網，但是，互聯網的發展兌現了他許多預言。

朱曉稱，以麥氏名言「媒介即資訊」為例。想要傳達的意思是：資訊只是內容細節，而媒介可能意味著模式。麥氏可能希望用這個悖論來刺激「內容為王」的人們轉變觀念，要超越內容識別模式。麥氏思想另一關鍵字──「間隙」，重要的既不是作為資訊容器的媒介，也不是作為內容的資訊，而是要脫離內容脫離媒介，看向作為「內容─媒介」之背景的人群、社會和環境。

此外，1965年麥氏與阿吉爾合著《媒介即按摩，以此消解「媒介即資訊」，從另一個角度暗示，資訊的內容細節完全是次要的，人們應該關注媒介對心理、對社會的動態效應。

1969年12月20日麥氏在與約翰藍儂、小野洋子夫婦座談時提到，message、massage兩個字各有連字元，於是又成了mess-age（混亂時代）、mass-age（大眾時代），放入連字元，就得到了真正的資訊。在在說明，麥氏會不時切換思考方向，在術語乃至術語的定義上不會墨守一致。

朱曉建議，麥克盧漢很看重探索，以感知新技術新環境。用這一思想反觀「讀麥」，麥克盧漢各種作品的閱讀步驟：首先，讀麥氏與人的交談記錄，看被人刺探後麥氏的反應；其次，書信日記，這裡應有最真實、未經雕琢的閃念，只可惜日記沒有出版；第三，演講，看麥氏在口語語境中的思路。

第四，麥氏的散篇文章，相對於書本，這算是思想碎片了；第五，麥氏與人合作的書；第六，麥氏本人的專著，專著又以《機器新娘》為先，這是麥氏對當時的廣告、漫畫、電視、報刊、音樂、時尚等媒介內容的思考碎片。

(中時 )