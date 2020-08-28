天雨提前收工，台南西港工地工人領完工資竟開始聚賭。（台南市佳里警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市佳里警分局西港分駐所新任所長，27日上午9時舉行布達後，新任所長蘇家戊立即展現效率，12時左右由警車陸續載回一群賭客，依序帶進所內，附近民眾還誤以為是來參加交接典禮的貴賓。

原來西港所接獲通報，西港區新興街一處市場內有疑似賭博跡象，新任所長蘇家戊立即帶員前往查緝，發現一群在工地工作的工人，因大雨影響提前收工，領取當日薪資後，就想要玩牌小賭。

這群人於工地附近已停業閒置市場內，以撲克牌點數比大小方式聚賭，現金壓注現場輸贏，警方到場發現該處為公眾得出入場所，這興工人於公共場所公然聚賭，屬違法行為立即取締，將賭客9人全部帶所偵辦，查扣賭具撲克牌1副、賭資6310元等證物。全案詢問後依賭博罪嫌移送台南地檢署。

佳里分局長斯儀仙表示，警察執法絕不懈怠，若涉及經營牟利、提供場地、聚眾抽頭，於公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，皆觸犯刑法賭博罪嫌，希望民眾勿以身試法。

(中時 )