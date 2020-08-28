知名網紅「館長」陳之漢今(28日)凌晨突然在臉書上開直播，一打開畫面怵目驚心，竟是他在健身房林口店外遭人連開3槍，造成右手、右腳中彈，一旁更傳出館長員工氣憤對話：「上次告性騷擾的那個啦！」不過，外界對於館長中彈還能直播議論紛紛，對此，知名網紅廣告小妹表示，被開槍後立即直播，看在任何公關和行銷眼裡，都是正確決定，也是敬業的表現。

對於館長中彈後還直播，廣告小妹今在臉書發文表示，館長被開槍，她不意外。館長這個性，放在美國早死千百回，這說明了台灣還是很安全的。但是館長被開槍，她一樣遺憾。總是違法者不對，就事件本身，館長沒必要被檢討。祝早日康復。

有個點廣告小妹直言，館長的後續直播這動作，是炒新聞無誤。別把它解讀得那麼偉大，還傳承精神咧。可是，館長的職業就是網紅。脫下網紅這個身份，館長無法達到今日的商業成就。被開槍還直播，是敬業的表現。

在廣告小妹眼裡，館長不是一個及格的商人。作為資方，館長實在不怎樣；作為賣家，功課不做就出來叫囂同業，但館長是個敬業的網紅。被告多次依然自我，能在藍綠兩邊都撈不少粉絲也是本事。

廣告小妹表示，被開槍後立即直播，看在任何公關和行銷眼裡，都是正確決定。這曝光量，可以穩坐一星期的排行榜。他有付出相對應的成本和代價，換來這海量曝光。「Respect」

(中時新聞網)