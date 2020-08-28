館長陳之漢今（28日）凌晨2時遭槍擊，23歲劉姓嫌犯犯案後攜槍到派出所自首，劉嫌無業卻可以聘請2名律師，讓警方懷疑有幕後指使者。律師廖芳萱直言，律師費用一般依小時計費，從出發就開始算錢，每位律師每小時至少5000元起跳，若知名律師費用更高。

館長陳之漢遭23歲劉姓嫌犯連開3槍，其中1槍貫穿，造成身上多處槍傷，所幸意識清醒、送醫治療，劉嫌犯案後攜槍到派出所自首，所幸館長生命跡象穩定，目前還在醫院救治中。

警方調查後發現劉嫌無業，竟還可以聘請2位律師，懷疑案情並不單純，正進一步偵訊中。廖芳萱表示，律師費用可以分為包案或小時計費，若依據小時計費，從律師出發即開始算錢，每小時約5000元至1萬元，1次聘請2名律師費用則倍增。

曾任律師的新北市議員張維倩也指出，館長陳之漢遭槍擊，為社會矚目案件，律師所承受的壓力也倍增，因此費用也會較高，除了以小時計費外，另外有包案計費方式，可分為偵查、法院審理等階段，每個階段至少10萬元起跳，重大案件通常也會倍增。

張維倩說，嫌犯一次聘請2名律師，有可能是同一個事務所派出2名律師，亦或是嫌犯擔心因此同時找了2間事務所，費用應該都不低。

(中時 )