報復性出遊現正發燒中，目前你都去哪些地方玩耍了呢？以愜意的一日遊來說，小編發現彰化有4個必去的景點，以及必吃的口袋名單美食，這次就用振興3倍券玩翻爆吃一頓！而且即日起至9月15日去彰化旅遊還能抽大獎，或是年底前於彰化消費滿500元再登錄發票，月月都有機會抽汽車等多項好禮，有玩又可抽獎，還不把握！？

【玩FUN飯】要成為彰化海賊(牛)的女人！

你有在潮間帶乘坐海牛的經驗嗎？彰化的王功潮間帶就有這樣的特殊活動，彰化議員謝彥慧表示，芳苑潮間帶可以說是碩果僅存，乘坐海牛帶著民眾出海，還能採蚵、烤蚵，體驗前所未有的獨特感受。芳苑海牛學校副校長林昱志說，來到這裡的每個環節都是全新體驗，可以幫海牛洗澡、餵牛吃草等互動，還可以採收鮮蚵及烤蚵，是個闔家歡樂的活動。

王功潮間可以現採、現烤鮮蚵。(圖/中時新聞網攝)

來到彰化當然也不能錯過鹿港，鹿港老街就是一定要朝聖的景點之一！這裡有非常多的名勝古蹟，也有許多值得品嚐的美食，像是擁有顯眼紅色招牌的百年老店「振味珍」，熱銷的明星商品就是鮮嫩多汁的阿振肉包，以及元春餃子館的蒸餃，這些都是必吃熱食；飯後甜點則一定要吃復刻元素及現今創意結合的「麵麵茶茶」，古早味麵茶剉冰用料非常豐盛，麵茶是純乾料拌炒，完全不添加其他香料，是最道地、最有古早味的麵茶冰。但是吃這道可是有個小撇步，記得先品嚐麵茶最原本的味道，再與冰融合一同享用，就會有炒麵茶的感覺，最後再搭配布丁會讓口感層次更豐富。

吃飽喝足後，別忘了買伴手禮回家，彰化有許多伴手禮可是入選了台灣百大伴手禮殊榮，包含三和珍餅舖的雪藏綠豆糕、里昂鹿興的香蔥鹹蛋糕、二鹿的牛軋糖，自用送禮兩相宜。最後，可以前往田尾公路鄰近的銘園庭院美術館及小葉欖仁森林，兩者都是近年爆紅的IG打卡、拍照聖地。彰化議員劉淑芳特別表示，田尾是一個非常美的地方，這裡擁有百年老樹，彷彿最美的花卉都集中在此，歡迎全省朋友來田尾吃花餐、喝花茶，適合想要輕鬆愜意一日遊的你。

現在只要拿著振興3倍券於彰化消費滿500元，登入發票就能抽汽車等大獎。(圖／截取自Youtube)

不想要累個半死的趕場行程嗎？那麼彰化慢活一日遊再適合不過！現在只要拿著振興3倍券於彰化消費滿500元，登入發票就能參加抽獎，有機會將汽車等多項大獎帶回家，特別加碼還可以跟彰化縣長王惠美一起共進晚餐，活動只到109年年底，機會不等人，要搶要快！

(中時新聞網)