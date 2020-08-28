「館長」陳之漢凌晨健身房前遭歹徒連開3槍後倒地，被緊急送往醫院治療，目前已經無生命危險，而嫌犯犯案動機僅是不滿騷擾館長遭肉搜，對此名嘴楊月娥在臉書針對此事感嘆：「冤冤相報何時了」。

楊月娥一早在臉書貼出館長遭槍擊的報導，直言：「嗆聲！槍聲，冤冤相報何時了，一報還一報，以暴制暴，加倍奉還，壞了一鍋粥」，對於「語言嗆辣、動作鄙俗，教壞囝仔大小，正處於改變的台灣現況」，似乎感到相當無奈，並強調：「我喜歡和善有禮的社會，台灣還是個寶島」。

嗆聲！槍聲 冤冤相報何時了？ 一報還一報 以暴制暴 加倍奉還 壞了一鍋粥 台灣正在改變 語言嗆辣 動作粗鄙 教壞囝仔大小 我喜歡和善有禮的社會 台灣還是個寶島 娥 https://reurl.cc/8n3qeM 由楊月娥發佈於 2020年8月27日 星期四

據了解，開槍的男子疑似是先前對館長性騷擾的男子，當時館長為此開直播聊事發過程，當下館長表示感到不舒服已回應「請問有什麼事嗎？」對方仍跳針表示「讓我摸一下」，事後又跑到健身房拉館長手臂要求退費，更擬對員工動手動腳，還撂下狠話「要告死你們」，不過男子犯案後自行投案，但面對媒體提問全程不發一語。

對此網友紛紛留言：「館長會中槍不意外，平時說話太嗆辣」、「留言都先譴責被害者，這個社會是不是病了」、「受傷了還要直播，真不懂在想什麼」。

(中時新聞網)