桃園市議員王浩宇貼出時代力量決策委員會選舉結果。

時代力量近來因為決策委員會的選舉，鬧得黨內沸沸揚揚，高雄市議員黃捷更是因為認為黨內投票不公平、不民主，宣布退黨，而今日桃園市議員王浩宇在臉書上貼出時代力量決策委員會選舉結果，竟赫然發現黃捷竟以第8名入選。

王浩宇貼出的時力決策委員會選舉結果中，得票數前15名分別為王婉諭、高鈺婷、邱顯智、陳椒華、林于凱、林佳瑋、張衞航、黃捷、簡智翔、吳韋達、白卿芬、宋國鼎、彭盛韶、李兆立、林易瑩；前15名將入選為決策委員，但因為黃捷已經退黨，所以將由第16名的林彥甫補上。

這個結果引發網友討論，笑說黃捷不是認為黨內不民主，那她怎麼還會選上？表示「是誰配票的？怎麼會配到有黃捷」、「笑死，會不會明天說要再入黨啊」、「配票給你這麼高，黃捷退黨對嗎？」、「國昌明天會不會表演哭哭」、「真是太離譜了！太離譜了！（咆哮）」、「還好跑的快，不然就要當選了」。

(中時新聞網)