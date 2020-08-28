最近不少NBA球隊接連開除總教練，也讓目前擔任快艇助教的泰隆盧，身價跟著水漲船高，根據《費城問詢者報》記者龐培28日爆料，儘管泰隆盧開出年薪700萬美元(約台幣2.1億)價碼，目前仍有七六人、籃網及鵜鶘3隊搶著要他！

泰隆盧在2009年宣告從球員生涯退役後，分別當過塞爾提克、快艇、騎士等隊助理教練，直到2016年1月，才從布拉特手中接過騎士總教練位置，隨即帶領騎士逆襲勇士奪下隊史首冠，但在上季苦吞開季6連敗後，馬上遭到騎士開除。

在泰隆盧執教生涯當中，例行賽拿到128勝83敗、勝率高達6成07，季後賽也有41勝20敗、勝率6成72，會讓七六人、籃網及鵜鶘等隊全力爭取他擔任總教練也屬正常，不過除了開出高薪條件，他更想前往具有總冠軍實力球隊執教。

目前鵜鶘打算找來年薪約550萬美元的教練，加上陣容還很年輕，想要爭冠還要等等，所以搶到泰隆盧機會不高，反觀擁有恩比德、班西蒙斯兩大好手的七六人，以及下季迎來厄文、杜蘭特兩大球星傷癒復出的籃網，或許較有機會招攬泰隆盧。

(中時 )