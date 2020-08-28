今年8月以來，颱風不斷生成，且多集中在菲律賓東側的大低壓帶裡，幾乎每星期就冒出一個。巧合的是，好幾個颱風「循前輩腳步前進」，路徑都從台灣東部外海直線北上，究其原因，與太平洋高壓有密切關係。

「颱風單行道」成了今年夏天一個有趣的天氣現象，中央氣象局颱風資料庫顯示，包括4號颱風哈格比、5號颱風薔蜜，以及8號颱風巴威，都先自菲東北上，穿越台灣東部與琉球群島間海域，再往北移動；下一個即將生成的9號颱風梅莎，根據各國系集模式模擬，也走相同路線。

颱風跟著導引氣流走，今年太平洋高壓異常強大，跟一堵牆一樣擋在那，反而順勢扮演起「交通警察」角色，指揮颱風前進。各國氣象單位認為，在大環境沒有明顯變動的趨勢下，今年颱風「很可能都差不多」。

值得注意的是，由於颱風多在台灣附近（菲律賓東側海域或南海）生成，一旦北上過程中增強到一定程度，有可能為台灣地區帶來影響。若移動速度緩慢，更有機會在海上吸收能量，成為具威脅性的颱風。

(中時新聞網)