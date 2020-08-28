Everyone at #MUFC wishes @PaulPogba a safe and speedy recovery after testing positive for COVID-19 ❤️ pic.twitter.com/j0PJIiSheH — Manchester United (@ManUtd) August 27, 2020

新冠確診名單又添一個大牌球星！曼聯中場普巴（Paul Pogba）確診新冠病毒，法國隊緊急將他移出徵召名單。因為法國下月上旬要在國際賽遭遇瑞典與克羅埃西亞，普巴是法國前年贏得世足冠軍的重要核心，原本是不動主力。

「我必須在最後一刻做出換人決定，普巴按原本計畫是在名單內的，」法國隊教頭德尚（Didier Deschamps）說：「不幸的是他昨天接受檢測，結果今天驗出是陽性反應，我只好用卡馬文加（Eduardo Camavinga）取代。」

曼聯休季期間狀況不少，右後衛汪比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）跑去杜拜度假，回到英國得要隔離14天，趕不上新球季開踢。曼聯隊長馬奎爾（Harry Maguire）則在希臘度假時鬧事，因襲警、拒捕與試圖賄賂警務人員被判有罪。

普巴上季因為長期受傷，影響表現，好不容易復賽後踢得不錯，卻中了新冠。不過普巴的曼聯隊友馬西奧（Anthony Martial）靠著英超球季最後9戰進6球的出色狀態，從2018年以後首次獲得了法國隊的徵召。

(中時 )