美國聯準會新的長期政策策略允許較高的通膨，導致長期國債殖利率上升，並推動了日股中金融和其他受惠的價值股上漲。

周五日經225指數晨收上漲83點或+0.36%，為23292點，午休後上漲123點。東證一部指數漲13.7點或+0.85%，為1629點。成長型股票上漲0.33%。

生命保險股和銀行股大漲。此前，美聯準會對刺激勞動力市場施加新壓力，並承諾2%通膨的平均目標，暗示超低利率的期間後，將努力在一段時間內將通膨保持在溫和上升2%的水準。該消息並讓美國10年期國債殖利率來到3個半月的高位0.78%。

分析師指出，很明顯的，美國長期國債殖利率已經觸底了，還沒有對殖利率提高而佔位的投資人，則會希望買進金融股和銀行股來作為對沖。

第一生命股價上漲6.4%，T&D控股上漲5.9%。在銀行股方面，瑞穗銀行上漲3.3%，三井住友信託上漲4%，三井住友金融上漲3.3%。

因社交管制而受創的鐵路營運商股票也上漲。中日本鐵路上升4.4%，東日本鐵路同樣上漲約4.4%。

另一方面，投資人試圖從科技股中獲利，東京為力科創跌2.8%，軟銀跌1.9%。

投資人亦關注於安倍首相周五稍晚的記者會，說明健康狀況。

(時報資訊)