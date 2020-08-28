台北市23歲劉姓男子今日凌晨，槍擊成吉思汗健身館館長陳之漢，並於犯案後帶槍投案，據悉，劉男不滿陳之漢指控他性騷擾，館粉也對他發起肉搜，劉男因而心生不滿，近日頻看直播鎖定館長動態，前天晚間得知陳之漢要到林口館，便策畫埋伏開槍，心思縝密程度讓人咋舌。

本刊調查，劉男是成吉思汗健身館的會員，18號在林口館與館長相遇，劉男對陳館長上下其手，不斷觸摸其手臂和胸膛長達5分鐘，聲稱「就看你來的啊，讓我摸一下啊」，館長心生不悅而制止，但因劉男是會員而沒再追究，後來雙方又因退費糾紛而起衝突。

館長事後也在直播講述此事，強調以後如有人貿然靠近，自己將毫不客氣，性騷擾案件也引發熱議，劉男臉書和個人資訊因而遭肉搜，劉男心生不滿，決定挾怨報復。

警方調查，劉男近日在臉書頻看館長直播以鎖定其動態，前日晚間在直播上得知館長動態後，昨日先在家中把自己灌醉，接著帶槍搭計程車到林口埋伏，見館長現身隨即上前開槍，其槍枝來源和確切案情則仍待釐清。

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(中時新聞網)