監察院28日正式發布祕書長將由現任最高檢察署主任檢察官朱富美接任，朱富美表示，自我期許盡快融入團隊，以所以參與保護及促進人權工作。

據悉，朱富美是27日下午向法務部申請退休，毅然決然放棄司法官身分，全心投入監察院工作。

司法官22期結業的朱富美表示，從事檢察業務30幾年，從偵辦花蓮、基隆的少女被逼性剝削案件，接觸社會黑暗面，進而注意到人權保障的重要，從偵辦劉邦友官邸血案更意識到檢察並遍沒有保存現場微物證據的觀念，這些對人權保障都是有待加強的部分。

至於目前帶領最高檢訴訟組，到最高法院蒞庭，職務調動是否會有影響？朱富美表示，目前最高檢訴訟組總共9位檢察官，各個都是強棒，在檢察總長的帶領下表現傑出，她的職務調動，不會對訴訟組造成影響。

朱富美說，這次突然被徵詢真的太驚訝，完全在人生規劃之外，雖然有衝擊，但是檢察官是偵查犯罪主體，也是公益代表人，應該實踐人權保障原則，在服公職的最後幾年，如果能以所學在監察院祕書長的工作上參與保護及促進人權工作，應具有意義。

(中時 )