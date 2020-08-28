35歲大陸歌手張靚穎以高昂的嗓音被封為海豚音天后，2年前她和經紀人馮軻結束2年短命婚，後來她被拍和小提琴家男友陳秋蒔約會，但兩人沒證實。最近張靚穎參加節目《中國新說唱》不慎忘詞引發話題，陳秋蒔罕見發文護愛，間接透露兩人已同居。

張靚穎2005年參加《超級女聲》脫穎而出出道，2015年她在演唱會上突然自曝不想再等待，當粉絲的面向公司經紀人男友馮軻求婚，隔年張靚穎和馮軻在義大利舉行婚宴，張靚穎的母親卻不爽，開砲轟馮軻害她女兒當小三，更利用張靚穎賺錢，扣押證件不同意兩人婚事。

之後馮軻澄清財產均和張靚穎共同所有，也願意將名下財產轉到張靚穎名下，張靚穎受訪則強調沒有跟媽媽嘔氣，「我足夠成熟了，我不是一個腦殘」，決定先順延成都婚禮。隨後兩人爆出感情轉淡，2018年張靚穎和馮軻傳離婚，同年也傳出她已有新歡陳秋蒔。

歌藝一流的張靚穎最近在節目《中國新說唱》忘詞被批評，原本常保持沉默的陳秋蒔罕見發文力挺張靚穎，說她這段時間跟團隊都很辛苦，曾在一天內跑了4個城市，每天晚睡早起，不是去健身房就是錄音室，只吃幾個雞蛋，瘦了5公斤。

陳秋蒔也承認，表演時的台詞是兩人一起想的，這3天內張靚穎睡不到5小時，第一天錄影到凌晨4點才回房，睡半小時後又去趕飛機，公演當天她凌晨1點半才飛到當地，進飯店後吃了顆雞蛋和助眠藥，睡了不到3小時就起床去工作，「不管她是失誤了還是忘詞了還是怎樣，我很開心她能夠卸下她的那些『大道理』，面對不完美的自己，最重要是不那麼委屈自己」，字句中除了表達對女友的心疼，也透露兩人似乎早甜蜜同居。

(中時新聞網)