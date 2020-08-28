凌晨對館長開槍的23歲劉姓男子，家住北市內湖路一處公寓頂樓，據了解，劉嫌未成年前就經常惹事生非，但因保護少年、不能註記前科，所以看不到相關紀錄。

劉嫌多年前曾因與女友發生爭吵，動手毆打女友，女友向警方報案提告家暴，劉嫌因此遭傷害罪嫌送辦，並非當地的治安顧慮人口。

新北市警方到劉嫌住處搜索。（圖／記者林郁平攝影）

事後劉嫌對女友動手的消息被他「老大」得知，曾被老大叫去修理教訓了一番，據了解，這名老大是竹聯幫和堂分子，但劉嫌並未在警方的列管名單中。

(中時 )