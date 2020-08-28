23歲劉嫌成年前常惹事生非 曾因毆打女友遭「老大」教訓 13:032020/08/28 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 開槍的劉嫌住在北市內湖一處公寓，上午疑無人在家。（圖／記者林郁平攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凌晨對館長開槍的23歲劉姓男子，家住北市內湖路一處公寓頂樓，據了解，劉嫌未成年前就經常惹事生非，但因保護少年、不能註記前科，所以看不到相關紀錄。 劉嫌多年前曾因與女友發生爭吵，動手毆打女友，女友向警方報案提告家暴，劉嫌因此遭傷害罪嫌送辦，並非當地的治安顧慮人口。 新北市警方到劉嫌住處搜索。（圖／記者林郁平攝影） 事後劉嫌對女友動手的消息被他「老大」得知，曾被老大叫去修理教訓了一番，據了解，這名老大是竹聯幫和堂分子，但劉嫌並未在警方的列管名單中。 (中時 ) #女友 #老大 #警方 #教訓 #毆打 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 轟館長3槍劉嫌無業卻雇2律師陪同作筆錄 犯案前不斷喝酒壯膽 12:082020/08/28 社會 館長中槍第一時間開直播抽菸「反館連盟」粉絲罵翻 10:002020/08/28 社會 曾40秒KO涼山特勤 強人館長不敵2粒子彈 08:112020/08/28 社會 館長中彈 侯友宜：針對個案深刻檢討 期待他早日康復 09:552020/08/28 社會 館長遭開三槍中彈送醫 網紅蔡阿嘎、蛇精男昔街頭被黑粉痛毆 11:072020/08/28 娛樂 「讓我摸一下嘛」埋殺機 23歲男遭肉搜圍剿 怒轟館長3槍 08:532020/08/28 社會 館長遭槍擊 侯友宜臉書遭憤怒館粉出征 狂洗上百則留言 08:522020/08/28 社會 「館長」陳之漢遭開槍 疑兇帶槍自行投案 律師到才肯說話 04:182020/08/28 社會 5個月前才被黑衣人突襲 蔡阿嘎見館長中彈9字回應 10:582020/08/28 娛樂 不滿性騷擾遭肉搜 男子當街槍擊館長 08:042020/08/28 社會 社會熱門新聞 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 - 社會 館長中槍後開直播「菜農」林佳新PO文回應了 - 社會 疑似換裝瓦斯不慎凌晨4點大火 員林知名豆漿店1死2傷 - 社會 新竹情侶活春宮外流 市府前女上男下「騎乘式」搖來搖去 - 社會 館長中槍 網分析他「犯案SOP」驚：這職業的 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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