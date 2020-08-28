日本液晶面板廠JDI（Japan Display） 白山工廠賣了，夏普證實雙方已於28日簽訂合約，由夏普出資3.9億美元（折合台幣約115億元），正式入主JDI白山廠，夏普會長戴正吳稍後也發布聲明強調買下JDI白山工廠，不管在擴充產能或是下一世代顯示器的開發上，對夏普整體的顯示器事業都有加分的效果。

花了長達一年的協調，夏普終於如願買下JDI白山廠，夏普28日證實已與JDI簽訂合約，正式過戶日將落在9至10月間，確實日期仍須視後續行政作業程序而定。

戴正吳指出，身為東京證券交易所第一部上市企業，其職責是為日本社會做出貢獻，經過長達一年時間的交涉協調，夏普這次已經達成了公平和雙贏的結果，對該協議深具信心，認為未來不管在擴充產能上還是針對下一世代顯示器的開發上，都會對夏普整體的顯示器事業有加分的效果。

JDI白山工廠位於日本石川縣主攻智慧型手機專用液晶面板的生產，外傳因iPhone改採 OLED 面板，JDI白山工廠來不及轉型，以致廠區自 2019年7月以來就處於閒置狀態，在無法產生貢獻的狀況下，市場一直傳出JDI有意出售白山工廠用以減少來自蘋果的外債。

(工商 )