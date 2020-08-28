（房貸利率走低，帶動房市需求增溫，營建景氣創9年新高。圖／遠雄提供）

遠雄集團今（28）日表示，台灣疫情控制得宜，加上房貸利率走低，帶動房市需求增溫，台灣房市各項指標全面走強，遠雄旗下住宅案和廠辦大樓，來人和成交雙雙增溫。

遠雄表示，各項營建指標近期都繳交亮眼的數字，7月六都建物買賣移轉棟數月增率19.3%，與6月相比全數呈兩位數增長，移轉棟數創下近55個月以來的新高。

遠雄表示，在政府持續擴大公共建設投資超前部署計畫下，加上利率低檔、市場具豐沛資金水位，且不動產被視為現階段安全穩健的資產配置選項，為房市成長帶來巨大動能，未來房價反彈氣勢銳不可擋。

根據台灣經濟研究院公布7月營業氣候測驗點調查指出，製造業、服務業和營建業同步走揚，其中，營建業來到108.43點，月增8.90點，不僅連3升更創下2011年來單月新高，顯見房市熱絡。

不動產表現良好，主要受惠於剛性、長期置產型的需求湧現，加上五大銀行房貸利率持續歷史低檔、國內閒置資金多、台商回流等，助長房市景氣，根據中央銀行資料顯示，7月五大銀行新承做房貸為547.53億元，創下七個月新高，月增22.81億元，房市資金行情可期。

遠雄集團公共事務室副總經理楊舜欽表示，國內疫情穩定，營建業市場回溫，下半年進入趕工潮，政府持續擴大盤點公共建設工程消耗預算，加上新建案陸續開工，促使買氣竄升。觀察近期桃園市竄升六都交易量黑馬，主因是重大公共建設帶動，加上這波反彈買氣以剛性需求為主，大台北以外的都會區房價相對親民而吸引購屋族移入，致房價負擔較低區域交易量大增。

(工商 )