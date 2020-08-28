由於疫情期間國旅大爆發，原本總預算新台幣39億元的安心旅遊補助即將用盡，對此交通部長林佳龍28日表示，由於成效良好，交通部已籌措出新台幣16億元的經費挹注，並以延長至10月底為目標。

林佳龍28日前往桃園機場，視察北跑道刨鋪工程，針對國旅補助是否將再加碼，他說，根據統計，在交通部所屬的紓困振興措施中，安心旅遊的住宿補助效果最好，因為民眾出遊住宿時，勢必會產生其他連帶消費，而食、宿、遊、購、行等消費更產生高達10倍的產值。此外，安心旅遊的住宿補助也成功帶動三倍券加乘的使用效益，因此這次的國旅補助是歷來效果最好的一次。

林佳龍也說，好的政策要設法延續，因此交通部已準備16億元投入安心旅遊補助，希望在9月間繼續帶動旅遊消費。新冠肺炎疫情重創產業，而旅遊業更身處海嘯第一排，政府將持續提出協助，「沒有歇業和失業」，讓觀光業早日復甦。

(中時 )