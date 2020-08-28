你的體重不是你的體重，現在可以直接兌換成住房折抵金！台北中山希爾頓逸林酒店DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan推出「斤斤計價住房優惠」只要從希爾頓官網／Hilton Honors手機app預訂，入住時現場量體重，就可以用體重折抵住房價，男生1公斤折抵15元、女生1公斤折抵20元，每房每晚最高折抵1500元，折抵後每房最低僅1965元。

只要從希爾頓官網／Hilton Honors手機app預訂，入住時在大廳櫃台「現場量體重」，就可以用「體重兌換住房折抵金」，男生每公斤可折抵15元、女生每公斤可折抵20元，斤斤計價，每房最多用1人體重折抵，每房每晚最高折抵1500元，最多可連續入住5晚，折抵後每晚最低只要1965元，即可雙人入住舒適的逸林客房一晚，使用斤斤計價住房優惠同享希爾頓榮譽客會會員禮遇與房晚點數累積，希爾頓官網／Hilton Honors手機app上的專案價格都可抵用。

除了斤斤計價住房優惠外，希爾頓集團感謝醫護／軍人朋友們，推出「Frontline Thanks感謝第一線」住房優惠，從希爾頓Frontline Thanks網頁預訂，可享住房最多75折優惠，入住時需出示醫護從業人員證明、軍人證查核方可使用優惠（若無將以原價計算），93軍人節在即，台北中山希爾頓逸林酒店歡迎所有軍人朋友、醫護朋友入住。

而一推出便大受好評的麗餐廳假日午餐限定的「逸林燒烤季」活動，更是針對入住的房客祭出超級優惠，原價每位1680＋10％元，針對入住酒店的房客直接提供「買一送一優惠」（免費者需付原價10％服務費），等於雙人只要2016元，就可以大口品嚐多款牛排、伊比利豬排、雞排…等燒烤肉類，還有沙拉、冷盤、熱菜、點心、水果、飲品與生啤酒放題，可說超級划算。

(中時 )