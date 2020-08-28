「國際micro-LED Display產業高峰論壇」登場，聚積(3527)董事長楊立昌受邀擔任演講人，講述「Mini-LED背光與直顯應用」，研調機構預估，2023年整體mini-LED產值將超過10億美元，聚積在直下式mini-LED背光驅動IC具有優勢，由於Apple將於下半年推出Mini LED版本的iPad和MacBook，故整體市場可望被炒熱，將擴大市場快速應用，有利於聚積長線題材動能。

楊立昌表示，Mini-LED在相關應用領域的討論與投入在近3年內成為熱議，短短幾年內，已為產業鏈包含小間距LED顯示屏廠、各大面板廠，乃至於驅動IC廠、配套設備和材料廠帶來嶄新研發方向以及產業商機。

mini-LED從終端應用領域做區分，可分為「直接顯示」和「背光」，在此兩大應用的雙重助益下，mini-LED市場規模預估成長快速，據LEDinside估計，2023年整體mini-LED產值將超過10億美元。

聚積在直下式mini-LED背光驅動IC具有優勢，楊立昌說明指出，聚積採用的是全矩陣式分區調光(Local Dimming)的mini-LED背光顯示技術，與過往LCD背光採全域調光(Global Dimming)，亦即同時開啟、關閉所有背光源的方式相比，全矩陣式分區調光(Local Dimming)帶來可媲美OLED的細膩畫質、更高對比度和解析度。

然而，呈現良好畫質的代價就是數量可觀的LED燈點以及驅動IC所提高的成本。為了避免落入畫質與價格的拉鋸戰，聚積藉由在LED驅動IC領域業已成熟的掃描式架構，促使單顆IC驅動更多的LED燈數、大幅節省額外的驅動電路總數及驅動電路成本。

另外，楊立昌也點出，聚積在大尺寸直接顯示器的技術優勢，包括以高整合、高通道數以及高掃描驅動技術因應超小間距要求；以低工作電流、低電壓技術實現低功耗目標；以微安級電流提升掃描顯示屏常見的七大問題改善程度以呈現卓越畫質。

(時報資訊)