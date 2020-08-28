連接器廠—詮欣(6205)及零組件兼電商平台廠—岳豐(6220)經過近兩年調整，營運漸入佳境，其中岳豐在手訂單已滿到11月，公司樂觀看待下半年營運，預估下半年獲利可望較上半年倍數成長，全年業績也將優於去年；詮欣則因車用及網通新客戶佈局發酵，可望自9月起進入新成長期，兩家公司今天盤中股價均逆勢亮燈漲停。

岳豐過去以生產3C電源線、網路線等為主，之後跨入自有品牌B2B零售及電商業務，2006年收購美國PRIME品牌通路公司、2016年底購併美國Monoprice品牌電商，成為少數擁有製造到自有品牌零售通路及電子商務的零組件廠，前兩年受中美貿易戰關稅影響，岳豐業績表現平平，不過經過一年多的調整，岳豐營運已重回成長軌道。

岳豐第2季稅後盈餘為1.06億元，年成長34.57%，單季每股盈餘為0.85元，累計上半年稅後盈餘為1.08億元，年成長27.48%，每股盈餘為0.87元，累計前7月合併營收為61.66億元。

岳豐表示，第3季為電源線材生產銷售旺季，且受到疫情影響，全世界工廠唯有台灣跟大陸能保持穩定生產和供貨，目前在手訂單已滿到11月，產能加開30%也都呈現滿檔，樂觀看待下半年營運，下半年獲利可望較上半年倍數成長。

詮欣自2008年啟動轉型，跨入車用連接器、工業控制及網通等高技術門檻領域，苦蹲多年，已見到轉型成果，其中又以工控最讓公司驚喜，由於疫情加速工廠生產自動化，機器手臂等需求暢旺，讓公司今年工控產品出現爆炸性成長，佔公司營收比重亦由去年的34%跳升至50%，成為公司在全球新冠肺炎疫情肆虐之下還能維持穩定獲利的要角。

在車用部分，詮欣車用產品過去以歐洲車廠影音產品居多，目前產品已逐步擴大至車載鏡頭、環車影像、雷達及光達感測，防疲勞駕駛等ADAS相關連接器與連接線，以及車用Type C，並由Teir 2廠供應商升格為Tier 1廠供應商，客戶也擴大至美洲、日本及大陸廠，新產品預計今年第4季開始放量出貨，成為2021年到2023年公司營運成長的重要推手。

受到新冠肺炎疫情影響，今年車用產品佔詮欣營收比重下滑至10%以下，不過隨著車用新產品開始出貨，詮欣預估，2022年到2023年公司車用產品可望進入營收大爆發，公司目標是屆時車用產品佔比達30%。

在網通部分，過去公司雲端資料中心產品以應用於交換器及伺服器100G的連接器與連接線居多，因應高頻高速傳輸需求，目前亦已有400G的產品，而公司亦已打入美系伺服器品牌廠供應鏈，今年網通產品佔比約5%，預估明年佔比將拉升到10%到20%，成為明年業績成長動能。

隨著產品佈局發酵，詮欣第2季稅後盈餘躍升至5896萬元，年成長2.39倍，單季每股盈餘達0.83元，上半年每股盈餘為1.07元；儘管8月因客戶拉貨趨緩營收將下滑，但新產品可望自9月開始出貨，詮欣表示，9月起公司業績將進入新成長期，樂觀看待明年業績。

(時報資訊)