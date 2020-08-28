邪門！員林市莒光路開業近10多年的永和豆漿店，28日清晨發生大火，在店內工作4年多的巫姓青年父母雙亡，命喪火海，他曾是大慶商工建教班出身的貧寒孤兒，積極上進且樂於助人，如今傳出英年早逝，母校師長都難過得紅了眼眶！

彰化縣消防局指出，凌晨4時2分獲報，5分鐘後抵達永和豆漿店，共調派4個分隊、10輛消防車、22名消防人員前往搶救，消防人員拉水線灌救，救出現場61歲陳女、及38歲阮女送醫急救，10分鐘後將火勢撲滅，並在廚房內地板發現一具焦屍，死者為29歲巫姓男子。

上午火場鑑識人員到場調查，豆漿店老闆盧姓負責人眼眶泛紅不發一語，而死者命運更令人唏噓！家住溪湖鎮的巫姓青年，國二時父親就因車禍成了植物人臥床，每個月安養費需要2萬多，母親卻因此大受打擊，2008年端午節在自宅跳樓，當時就讀大慶商工建教班的他接受全校募款捐助，才得以度過難關。

校方指出，巫同學出身貧寒，成為孤子後仍十分上進，當年自己靠建教合作的薪水度日，還得支付父親在安養院的費用，孑然一身的他高三那年還曾義助同樣貧困的學弟，令師長們印象深刻。

校方說，巫男當時得知高一康姓學弟自幼喪父、母改嫁，相依為命的爺奶相繼去世，深受打擊差點輟學，巫男還慷慨捐出打工的一萬元薪水，幫助同樣命運多舛的學弟，康生大受感動，卻只收下5000元，事件成為美談、引來眾家媒體報導；多年後已自立的康男還曾多次透過媒體報章尋找當年義兄，如今一場大火燒死一個勵志青年的未來，令他們既感傷又遺憾。

位在員林市靜修路與莒光路口的永和豆漿店，去年9月21日曾發生重大車禍，造成10人輕重傷；葉姓男子駕駛小貨車滿載棧板直行闖紅燈，撞上對向左轉的休旅車，並波及2名放榮譽假、剛下專車準備過馬路的新兵，葉男自己重傷昏迷，王姓休旅車駕駛傷重後經搶救多日後仍告不治，2名剛入伍的年輕軍人一人骨折、一人截肢。

鄰居表示，這個路口經常發生車禍，去年重大車禍當時，就有建議老闆要去拜拜，店裡也要淨一淨，不料他都沒聽進去，但火警發生當下，沒有聽到爆炸聲響。消防人員初判，應該是巫男換裝瓦斯桶時瓦斯大量洩漏不慎才會引火上身，但詳細火警原因仍要調查釐清。

(中時 )