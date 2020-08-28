行政院副院長沈榮津28日在出席「數位國力─人才循環大聯盟」表示，為鼓勵台灣的企業返台投資，針對材料升級、轉型，同時也利用這個機會重新定位，中台灣從工具製造中心，再來就是能源轉型，台灣的風力發電有潛力，可以「打亞洲盃」，開發更多綠色能源。

立法院數位國力促進會今日在台中舉辦「數位國力─人才循環大聯盟產業交流之旅」中部場論壇，探討透過製造業與地方創生，加速中台灣數位人才發展，提升國際數位競爭力。

台中市長盧秀燕表示，將藉由區域合作，促進中台灣數位人才育成，打造「中部智慧共榮圈」。（盧金足攝）

沈榮津說，台灣要重新定位台灣高階製造中心，產業從自動化到數位化，到最後產業才有競爭力，在疫情之前，台灣早就超前部署，提出歡迎台商回台投資，目前已八千多億的投資案，現在連日本與美國總統川普也呼籲產業移回到他自己的國家。

立法院數位國力促進會今日在台中舉辦「數位國力─人才循環大聯盟產業交流之旅」中部場論壇。（盧金足攝）

沈榮津強調，數位科技已成為各國重要發展趨勢，「數位人才」更是實現台灣所有經濟政策目標的必要條件，如何讓國內「產業全球化」是政府目標，在能源轉型計畫上，政府力推在2025年讓再生能源占比20％，積極推動離岸風力發電，感謝市府幫忙，讓風機鑄件大廠永冠順利投資52億元，在台中港區設立台灣最大的海上風電鑄件廠，這是台灣離岸風電產業在地化的最佳例證。

市長盧秀燕分享市府在數位服務、協助產業轉型及人才培育經驗，強調未來數位國力發展，除配合中央積極推動，也將藉由區域合作，促進中台灣數位人才育成，打造「中部智慧共榮圈」。

盧秀燕表示，近年來台中市在資通應用方面積極投入，今年因新冠肺炎疫情關係，更加速市政服務的數位轉型，包括推動視訊會議，讓市府各機關在疫情中保持聯繫與團隊運作；因應中央口罩購買實名制，市府很快推出「口罩地圖」，方便市民快速找到就近販售點，減少排隊等待時間；為讓學習不中斷，台中市各級學校也積極演練遠距教學等。

盧秀燕指出，在創新應用方面，市府今年也分別以「台中MIT自駕車引領智慧交通再升級」與「智慧建築管理」創新服務，獲得台北智慧城市創新應用獎，另「Parking-Go萬磁王路邊停車即時資訊服務」也獲得第1屆GO SMART Award 2020優秀獎，市府致力讓數位科技更貼近生活情境的例子。

盧秀燕提到，2020台中購物節截至昨日消費登錄金額已突破70億元，APP更已超過32萬人次下載，正是透過數位方式振興經濟的最佳案例，活動將在8月底落幕，呼籲大家多多消費，有機會抽中豪宅大獎。

(中時 )