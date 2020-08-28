長榮集團將再增添上市生力軍，該集旗下的長榮國際、長榮航空、張榮發基金會，以及大股東張家合計持股約5成的長榮鋼鐵（2211），今（28）日上午送件申請股票上市，為今（109）年度第7家國內公司申請股票上市。

長榮鋼公司董事長為林耿立，公司目前實收資本額39.94億元，主要產品包括鋼構工程、一般及事業廢棄物處理與汽電共生等，108年稅前純益16.14億元，每股稅後盈餘（EPS）2.44元。

(工商 )