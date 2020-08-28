從2000年到2014年間，糖尿病患者年齡標準化的死亡率從1.5%下降至0.9%，下降近逾4成。糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤說：「死亡率的下降，糖友共病的抑制功不可沒。台灣糖友數已突破220萬，糖友中平均每四位就有一人具有心血管疾病，根據年鑑資料，糖友死亡的主因為心臟病與腦中風佔近2成。近年有賴藥廠研製不同機轉的藥物，改善過往藥物選擇侷限的困境，醫師能依據患者個人化的因素開立處方，針對血糖較難達標的病患、或是有心血管事件的高風險病患，也可以更積極地進行控糖，將血糖穩定控制以避免併發症的產生。」

除了治療藥物演進外，提升「控糖觀念」也有助於降低糖尿病患者共病的發生率與死亡率。蔡世澤進一步說到：「過去在衛教宣導尚未普及時，糖友對於要將糖化血色素須維持在7%的觀念很陌生，甚至不知道血糖控制的重要性，但經多年與各界共同努力下，控糖觀念已顯著提升，第二型糖尿病患者每年接受糖化血色素相關檢查的比率相較於15年前成長近翻倍，從33.2%上升至71.2%。」

此外，近年來各界皆積極提升糖友疾病意識，並協同中華民國糖尿病學會、中華民國糖尿病衛教學會兩大學會建置的『糖尿病對話網』網站和『你7了沒!』糖尿病對話網』臉書粉絲團，以淺顯易懂的方式為糖友與大眾提供糖尿病相關的衛教題材，10年努力促成『你7了沒!』成為糖友間的流行術語，深植人心。

回顧過往，糖尿病治療從百年前胰島素的發明，演變至今有多種口服藥、以及針劑選擇，糖尿病治療得以走向個人化，就連衛教資訊也變得更加豐富，這些都是糖尿病死亡率下降的原因。

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(中時新聞網)