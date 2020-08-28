中國海警日前截獲一艘涉嫌非法越境船隻，消息指船上有12名香港青年，正欲偷渡台灣。香港大學法律學院首席講師張達明今早表示，如果偷渡者包括涉嫌違反《香港國安法》被捕後棄保潛逃的人士，不應該由大陸行使管轄權，應在大陸及香港的邊境口岸，移交相關疑犯，由港方處理後續問題。

張達明今日在電台節目中表示，若相關人士因為偷渡被捕，根據大陸法律在大陸處理，是無可厚非，有關人士會被判處1年以下以下有期徒刑；若有關人士是經過內地海域，最終目的是去台灣，如何判罪 他則不太清楚相關大陸法律和管轄權。

張達明又指，如果當中包括涉嫌違反《香港國安法》被捕後棄保潛逃的人士，就不應該由大陸行使管轄權，而應該在內地及香港的邊境口岸，移交相關疑犯，由港方處理後續問題。

中國海警微博周三（26日）發出公告，指廣東省海警在8月23日9時許，在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，捕獲10多名「涉嫌非法越境人員」。消息指船上有12名香港青年，正前往台灣，當中包括早前因涉嫌違反《香港國安法》勾結外國或者境外勢力而被捕，現正保釋的「香港故事」成員李宇軒；另外有人涉及反修例示威中的爆炸案。

(中時 )